Çanakkale’de ekoturizm altında ağaç katliamı iddiası! 400 ağaç kesilecek mi?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Çanakkale'deki arazisinin imara açılması için belediyeye başvurduğu ortaya çıktı. Erkek'in tesis yapmak için arazideki 400 ağacı kesmek istediği öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
YAŞAM A Haber
CHP'de skandallar bitmiyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımıcısı Muharrem Erkek'in arazisindeki ekoturizm adı altında 400 ağacı kesmek istediği iddia edildi.
CHP'li Erkek'in imar başvurusunun kabul edildiği öne sürüldü.
Kamuoyunda oldukça sert tepkilerin olduğunu belirten A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Eğer burada bir inşaat yapılacaksa ve ağaçlar kesilecekse bu bir katliam demek anlamına geldiği iddia ediliyor." İfadelerini kullandı.