11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de ekoturizm altında ağaç katliamı iddiası! 400 ağaç kesilecek mi?

Çanakkale’de ekoturizm altında ağaç katliamı iddiası! 400 ağaç kesilecek mi?

Genel Başkan Yardımcısı 'in 'deki arazisinin imara açılması için belediyeye başvurduğu ortaya çıktı. Erkek'in tesis yapmak için arazideki 400 ağacı kesmek istediği öne sürüldü. Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL
Çanakkale’de ekoturizm altında ağaç katliamı iddiası! 400 ağaç kesilecek mi?

'de skandallar bitmiyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımıcısı 'in arazisindeki ekoturizm adı altında 400 ağacı kesmek istediği iddia edildi.

CHP'li Erkek'in imar başvurusunun kabul edildiği öne sürüldü.

Kamuoyunda oldukça sert tepkilerin olduğunu belirten muhabiri , "Eğer burada bir inşaat yapılacaksa ve ağaçlar kesilecekse bu bir katliam demek anlamına geldiği iddia ediliyor." İfadelerini kullandı.

İşte o bölgedeki ağaçlar.

400 ağaç kesilecek mi? 400 AĞAÇ KESİLECEK Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA