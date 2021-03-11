Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de defineciler tarafından yok edildi! 300 yıllık Osmanlı'dan kalma mezar taşları kırıldı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Yelki Osmanlı Mezarlığı, hem CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de defineciler tarafından neredeyse yok edildi. Kimi tarihi mezar taşları kırılarak çalınırken bazılarının üzerine ise yenileri yapıldı. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
YAŞAM A Haber
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Çöpler, kırılan taşlar, üst üste defnedilen mezarlar... Tarihi Osmanlı mezarlığı, işte böyle talan edildi.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Yelki Osmanlı Mezarlığı, bir yandan defineciler bir yandan da yetkililer tarafından yok ediliyor.
Yapılan araştırmalara göre üç ada halinde düzenlenmiş olan mezarlık günümüzde de gömüye açık. Mezarlıkta yer alan mezar taşlarından en eskisi ise 1741 tarihli.