Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait resmi hesap Twitter tarafından kapatıldı!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabı Twitter tarafından kapatıldı. @bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor. Twitter bundan önce yaptığı siyasi sansürlerle dünya gündemine gelmişti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabı Twitter tarafından kapatıldı. @bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.
Ayrıntılar geliyor...