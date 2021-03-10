Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait resmi hesap Twitter tarafından kapatıldı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabı Twitter tarafından kapatıldı. @bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.

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