10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait resmi hesap Twitter tarafından kapatıldı!

Rektörlüğü resmi hesabı tarafından kapatıldı. @bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor. Twitter bundan önce yaptığı siyasi sansürlerle dünya gündemine gelmişti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait resmi hesap Twitter tarafından kapatıldı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabı Twitter tarafından kapatıldı. @bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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