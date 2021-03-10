Rasim Öztekin son yolculuğunda örnek olacak... Ailesi özel hassasiyetini duyurdu
62 yaşında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin bugün 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin yaptığı açıklamada duayen oyuncunun pandemi konusunda gösterdiği özel hassasiyet nedeniyle özel hassasiyeti olduğunu ve bu nedenle törenin sınırlı katılımla gerçekleşeceğini duyurdu.
Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, önceki gün 62 yaşında hayatını kaybetti. Öztekin'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Duayen tiyatrocu için bugün 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.
"ÖZEL HASSASİYETİ VARDI"
Özteki Ailesi, usta tiyatrocunun koronavirüs salgını konusunda özel bir hassasiyeti olduğunu duyurarak, cenaze merasiminin sınırlı sayıda katılımla yapılacağını açıkladı. Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin tarafından yapılan açıklamada, "Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik" ifadesi yer aldı.
"EVLERİNDEN DUA ETSİNLER"
Pandemi koşulları ve Rasim Öztekin'in bu konudaki özel hassasiyeti nedeniyle cenaze töreninin sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklama şöyle devam etti: "Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun."