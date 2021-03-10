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Rasim Öztekin son yolculuğunda örnek olacak... Ailesi özel hassasiyetini duyurdu

62 yaşında hayatını kaybeden usta tiyatrocu bugün 15.00'te 'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı yaptığı açıklamada duayen oyuncunun pandemi konusunda gösterdiği özel hassasiyet nedeniyle özel hassasiyeti olduğunu ve bu nedenle törenin sınırlı katılımla gerçekleşeceğini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Rasim Öztekin son yolculuğunda örnek olacak... Ailesi özel hassasiyetini duyurdu

Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan tiyatro ve sinema oyuncusu , önceki gün 62 yaşında hayatını kaybetti. Öztekin'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Duayen tiyatrocu için bugün 15.00'te 'nda töreni düzenlenecek.

"ÖZEL HASSASİYETİ VARDI"

Özteki Ailesi, usta tiyatrocunun koronavirüs salgını konusunda özel bir hassasiyeti olduğunu duyurarak, cenaze merasiminin sınırlı sayıda katılımla yapılacağını açıkladı. Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı tarafından yapılan açıklamada, "Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik" ifadesi yer aldı.

"EVLERİNDEN DUA ETSİNLER"

Pandemi koşulları ve Rasim Öztekin'in bu konudaki özel hassasiyeti nedeniyle cenaze töreninin sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklama şöyle devam etti: "Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun."

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Rasim Öztekin hayatını kaybetti RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ
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