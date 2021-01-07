Son dakika: Donald Trump'ın Twitter hesabı ne olacak? Uzun süreli veda mı edecek?

YANILTICI BİLGİ UYARISI

Yıllar içerisinde Trump'ın tweet'lerine sayısız kez "yanıltıcı bilgi" uyarısı geldi.

Twitter, Trump'ın bu sosyal ağdaki varlığına, yalnızca ABD Başkanı olduğu için izin veriyordu. Çünkü tüm sosyal ağların ortak bir kuralı var: Sürekli olarak komplo teorilerini paylaşan, yalan bilgilerin yayılmasını sağlayan, aşırıcı fikirleri öne çıkarak hesaplara izin verilmiyor.