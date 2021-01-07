Son dakika: Donald Trump'ın Twitter hesabı ne olacak? Uzun süreli veda mı edecek?
Son dakika haberi...Seçim döneminde Trump'a yönelik uyguladığı sansür politikası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Twitter'dan ABD'de yaşanan "kanlı baskın" sonrası yeni bir adım geldi. Trump'ın hesabını 12 saatliğine kullanım dışı bırakan Twitter bu süreyi uzatarak Trump'ın Twitter'daki varlığına son verebilir. İşte detaylar...
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin hileli olduğunu iddia eden video paylaşmasının ardından, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle üç mesajın kaldırılmasını istemiş ve 12 saatliğine Trump'ın hesabını kilitlemişti.
KİLİTLİ KALMAYA DEVAM EDECEK
Twitter, kaldırılması istenen mesajların silinmemesi halinde, hesabın kilitli kalmaya devam edeceğini de söyledi.Ancak tüm bu olaylar neticesinde Trump'ın Twitter'daki geleceği bütünüyle riske girmiş oldu.
YANILTICI BİLGİ UYARISI
Yıllar içerisinde Trump'ın tweet'lerine sayısız kez "yanıltıcı bilgi" uyarısı geldi.
Twitter, Trump'ın bu sosyal ağdaki varlığına, yalnızca ABD Başkanı olduğu için izin veriyordu. Çünkü tüm sosyal ağların ortak bir kuralı var: Sürekli olarak komplo teorilerini paylaşan, yalan bilgilerin yayılmasını sağlayan, aşırıcı fikirleri öne çıkarak hesaplara izin verilmiyor.
UZUN SÜRELİ VEDA GELEBİLİR
Facebook da Trump'ın hesabını 24 saatliğine askıya aldı ve daha uzun erimli bir yasağın gelebileceğinin sinyalini verdi. Trump, ABD Başkanı olarak görevini devrettikten sonra, Twitter hesabı üzerindeki dokunulmazlık da kalkabilir ve Trump Twitter'a veda edebilir.
TRUMP SUÇLANIYOR
ABD Kongresi'nde yaşanan olayların Trump'ın iddialarıyla alevlendiği görüşü ülkede yaygın kabul görüyor.