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Bu yumurtaları görenler şoke oluyor! Tanesi 20-30 liraya satılıyor!

’un ilçesinde yaşayan Ahmet Soluğan'ın çiftliğinde ürettiği renkli yumurtalar görenleri şaşırtıyor. Ameraucana cinsi tavuklar ile mavi renkli elde ettiğini belirten Soluğan, “Bu yumurtaların vitamin ve kalori değerleri diğer yumurtalara oranla daha yüksek." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Bu yumurtaları görenler şoke oluyor! Tanesi 20-30 liraya satılıyor!

'un ilçesinde yaşayan Ahmet Soluğan'ın çiftliğinde üretilen renkli yumurtaları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Koronavirüs nedeniyle Antalya'dan gelerek memleketi Osmancık'a yerleşen Ahmet Soluğan, 100 bin liralık yatırım yaparak köyüne hindi çiftliği kurdu.

Soluğan'ın çiftliğinde yetiştirdiği Ameraucana cinsi tavuklar ile mavi renkli elde ediliyor. İlk defa mavi yumurta görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.


Açık mavi renkli kabuğa sahip olan yumurtaların Osmancık'ta pek bilinmediğini belirten Soluğan; "Bu yumurtaların vitamin ve kalori değerleri diğer yumurtalara oranla daha yüksek. Çok faydalı bir yumurta ancak Osmancık'ta pek bileni yok. Biz de pazarlayamıyoruz, kendimiz yiyoruz. Pazarlamış olabilsek tanesi 20 ile 30 lira arası satılıyor" dedi.

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