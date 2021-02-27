Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'ya 'uyuşturucu'dan 30 yıla kadar hapis istemi





'ÖZGÜR'ÜN ANNESİ İHBAR ETMİŞ OLABİLİR'

Ayşe Dırla, haklarında yapılan ihbar üzerine yakalanmalarıyla ilgili de '''Ben Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Dava sürecinde Kadir'i suçlamadım. Bu da Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'ı kızdırmıştı. İhbarı onun yapabileceğini düşünüyorum'' dedi.

Murat Hanlı da ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, ''Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satıcısı da değilim. Ayşe karşı çıktı, geri götürdük'' diye konuştu. Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.