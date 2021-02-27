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Bursa İskender Kebap'ta çalışan 12 kişinin adisyon tezgahı! Firmayı milyonlarca lira dolandırmışlar

haberine göre… Bursa İskender Kebap'ta firmasında çalışan 12 kişinin aralarında '' adını verdikleri bir grup oluşturdukları ve açtıkları adisyonları iptal ettikleri, birden fazla masaya tek adisyon açtıkları, ocaktan çıkan binlerce kilo kebabı adisyon dahi açmadan satış yaparak şirketi milyonlarca lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Bursa İskender Kebap'ta çalışan 12 kişinin adisyon tezgahı! Firmayı milyonlarca lira dolandırmışlar

Dünyaca ünlü Bursa İskender Kebap'ın, 12 çalışan tarafından 6 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Zanlıların, Paris ve Roma'da geceliği 5 bin liralık otellerde tatil yaptığı ifade edildi. İskender Kebap'ın sahibi , yıllardır yanında çalışan bir grubun şirket içerisinde oluşturdukları organizasyonla firmayı milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bazı garsonların peşin ödenen paraları kasaya dahi götürmeden ceplerine koydukları güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

Şef garson İ.Y'nin lüks daire ve spor otomobil aldığı öğrenildi

'İSKENDER KONSEY' GRUBU

Kasada hesap tutan bilgisayarlara ek bir program kurularak adisyon açılmadan açmış gibi gösterildiği de anlaşıldı. Firmanın bu yolla, son 5 yılda 6 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. 12 kişinin, kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kurduğu ve adını da "" koydukları ortaya çıktı.

Oğuzhan ve İskender Kayhan İskenderoğlu'nun yönetimi devralmasıyla gerçekler ortaya çıktı

Gözaltına alınan bazı çalışanların, yakın tarih aralıklarında Paris ve Roma gibi pahalı şehirlerde tatil yaptıkları ve geceliği 5 bin lira olan otellerde konakladıkları belirlendi. olayı, 4'üncü kuşak olan Yavuz İskenderoğlu'nun oğulları ve 'nun yönetimi devralmasıyla ortaya çıktı.

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