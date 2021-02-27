ATM başında akılalmaz görüntüler! Paraları halay çekerek çaldılar

5 MİLYON TL HESAP HAREKETİ

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 100 dolu fişek ile suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ile suçta kullanılan hesaplara ait banka kartları ele geçirildi. Ayrıca, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için özel programlar kullandıkları, kimlik bilgilerini gizlemek için kod adı kullandıkları ve çok sayıda kişiye ait kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesap hareketlerinde 5 milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi.