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Son dakika | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberi... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından ’da beklenen kar yağışı, ’nin köylerinde etkisini göstermeye başladı. Bölgeden ilk görüntüler geldi. Öte yandan Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Meteorolojinin uyarılarının ardından 'da beklenen kar yağışı, hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. 'nda tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı.

Taksim Meydanı'nda tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve 'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

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