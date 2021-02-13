TAHMİNİ SICAKLIKLAR AÇIKLANDI

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 13, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor. Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Sarıkamış'ta 51 ve Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Öte yandan, Ardahan'da sabah kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağış, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren İzmir il geneli ile Manisa'nın güney ve batısında kuvvetli (25-55 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.