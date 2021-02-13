Meteorolojiden kar yağışı sonrası son dakika uyarısı! İstanbul dahil çok sayıda ilde etkili olacak I 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışının başlamasının ardından flaş son dakika uyarıları yapıldı. Meteoroloji tarafından çok sayıda ilde yoğun kar yağışı beklendiği açıklanırken vatandaşlardan don olayına karşı dikkatli olunması istendi. Açıklamada ayrıca il bazlı tahminler yapılırken kar yağışının yurt genelinde süreceği ifade edildi. Hangi illerde kar yağacak? 5 günlük hava durumu... İşte detaylar
Türkiye genelinde başlayan kar yağışı sonrası sonrasında Meteoroloji'den de son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor.
YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
O BÖLGELERE FLAŞ UYARI
Meteoroloji; yoğun kar, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarılarında bulundu. Meteoroloji'nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:
* Marmara Bölgesinde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın Pazar günü kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
* Yağışların; yarın (Pazar) İzmir il geneli ile Manisa'nın güney ve batısında kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
* Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
* Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR VE DON UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hafta sonu pazar öğlen saatlerinden sonra etkisini artırarak yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması bekleniliyor. Başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
EGE VE BATI KARADENİZ'DE YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak ve yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de etkili olacak sağanağın, İzmir geneli ile Manisa'nın güney ve batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Bölgede sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz Bölgesi genelinde görülecek kar yağışının da zamanla etkisini artırarak pazartesi gece saatlerine kadar yoğun olması bekleniyor.
Bölgede yaşayanların, buzlanma ve dona bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.
KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
O İLLER İÇİN KAR UYARISI
Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı görülecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sabah saatlerinden öğlene kadar Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı hafif kar yağışı, Erzincan'da ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
TAHMİNİ SICAKLIKLAR AÇIKLANDI
Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da ise 1 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 13, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor. Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Sarıkamış'ta 51 ve Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.
Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Öte yandan, Ardahan'da sabah kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağış, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren İzmir il geneli ile Manisa'nın güney ve batısında kuvvetli (25-55 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
* Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) Göller Yöresi'nde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
* İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının hafif olmak üzere yağmurlu, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
* Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE