Türk gemiciler yola çıktı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu
23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici Türkiye'ye doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda Türk gemicilerin son durumu hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, mürettebattan 3 kişiyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.