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14 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA İstiklal Caddesi beyaza büründü | İstanbul'da kar yağışı başladı Giriş: 13.02.2021 23:18 Güncelleme:13.02.2021 23:18 İstanbul için beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan hafta içi yapılan açıklamalarda İstanbul için kar uyarısı yapılmış ve alarmın rengi 'Sarı' olarak belirtilmişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. İstanbul'un simgesi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı görüldü. İBB'ye ait kar küreme araçları da olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor. DİĞER