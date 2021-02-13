İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın! Polis içeri girince şoke oldu





BEŞİKTAŞ POLİSİ PARTİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Bu kapsamda önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında kara ve denizde rutin denetimlere devam eden Beşiktaş polisi, Kuruçeşme'de bir tekneden yüksek sesli müziklerin geldiğini fark etti.