13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın! Polis içeri girince şoke oldu

İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın! Polis içeri girince şoke oldu

’de bir grup salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi düzenlendi. Yata baskın düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske bile takmayan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anı kameralara yansırken, tekne sahibine ise gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mekanlar kapatılmıştı. Yayınlanan genelgeler sonrası geçici olarak kapatılan gece kulüpleri üzerinde denetimlere hız kesmeden devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denizdeki yat ve teknelerde toplanarak parti yapmaya çalışanlara da göz açtırmıyor.



BEŞİKTAŞ POLİSİ PARTİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR
Bu kapsamda önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında kara ve denizde rutin denetimlere devam eden Beşiktaş polisi, 'de bir tekneden yüksek sesli müziklerin geldiğini fark etti.

Bunun üzerine ekipleri tekneye baskın düzenledi. Yatın içerisinde doğum günü partisi düzenlendiği gören polis ekipleri, içeridekilerin sokağa çıkma kısıtlamasını delmelerinin yanı sıra sosyal mesafeye uymadığını ve maske takmadıklarını belirledi.



DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ PAHALIYA PATLADI
Partiyi sonlandıran Beşiktaş polisi, "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

İşlemlerin ardından tekne boşaltılırken, sahibine ise ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini denetimlere hız kesmeden devam edeceği ve parti yapılmasını izin verilmeyeceği öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın! Polis içeri girince şoke oldu İSTANBUL BOĞAZI'NDA YATTAKİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE BASKIN! POLİS İÇERİ GİRİNCE ŞOKE OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta masaj salonuna şok baskın! Koronavirüse rağmen açık: Özel oda bile var SON DAKİKA: İSTANBUL ESENYURT'TA MASAJ SALONUNA ŞOK BASKIN! KORONAVİRÜSE RAĞMEN AÇIK: ÖZEL ODA BİLE VAR
Bursa'da polisleri şaşırtan baskın! Bu halde yakalandılar BURSA'DA POLİSLERİ ŞAŞIRTAN BASKIN! BU HALDE YAKALANDILAR
İstanbul’da 4. kez baskın yapılan kahvenin sahibi: Ben bu koronaya inanmıyorum İSTANBUL’DA 4. KEZ BASKIN YAPILAN KAHVENİN SAHİBİ: BEN BU KORONAYA İNANMIYORUM
Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü! Kaçak doğum ihbarına baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın' ESENYURT'TA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! KAÇAK DOĞUM İHBARINA BASKIN: 'BAKAMIYORSANIZ BİZE SATIN'
İstanbul'da 5 katlı apartmana şok baskın! Üst kat kumarhane alt katlar fuhuş odası İSTANBUL'DA 5 KATLI APARTMANA ŞOK BASKIN! ÜST KAT KUMARHANE ALT KATLAR FUHUŞ ODASI



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA