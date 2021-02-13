İstanbul Boğazı'nda yattaki doğum günü partisine baskın! Polis içeri girince şoke oldu

Beşiktaş Kuruçeşme’de bir grup korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi düzenlendi. Yata baskın düzenleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske bile takmayan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anı kameralara yansırken, tekne sahibine ise gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.