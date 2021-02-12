Bursa'da polisleri şaşırtan baskın! Bu halde yakalandılar
Son dakika haberine göre; Bursa’da polis ekipleri gürültü nedeniyle gelen ihbara gittiklerinde şaşkına uğradı. Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.
Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kayak Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2'nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi.
Adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekeipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.'ye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.