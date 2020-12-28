Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü! Kaçak doğum ihbarına baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın'

BASKIN ANI KAMERADA

İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı.