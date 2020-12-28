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Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü! Kaçak doğum ihbarına baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın'

’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Kendini doktor olarak tanıtan kişinin, durumu olmayan ailelere “siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğunun öğrenilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameralara böyle yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü! Kaçak doğum ihbarına baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın'

'ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi.

Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü! Kaçak doğum ihbarına baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın' ESENYURT'TA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! KAÇAK DOĞUM İHBARINA BASKIN: 'BAKAMIYORSANIZ BİZE SATIN'

Kaçak doğum ihbarına baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın' KAÇAK DOĞUM İHBARINA BASKIN: 'BAKAMIYORSANIZ BİZE SATIN'

BASKIN ANI KAMERADA

İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı.

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