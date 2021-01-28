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İstanbul’da 4. kez baskın yapılan kahvenin sahibi: Ben bu koronaya inanmıyorum

'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği için 3 kez ceza kesilen kahvehaneyi polis ekipleri 4'üncü kez bastı. sahibine neden iş yerini açtığı sorulunca "Ben bu koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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İstanbul’da 4. kez baskın yapılan kahvenin sahibi: Ben bu koronaya inanmıyorum

Koronavirüs nedeni ile getirilen kısıtlamalara bir kahvehanenin uymadığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledi.

İş yeri baskınında içeride 18 kişinin iskambil ve okey oynadığı tespit edildi. İşyerindeki 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza kesildi.

Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

"KORONAVİRÜSE İNANMIYORUM"

Öte yandan sahibine tedbirlere uymayıp, neden iş yerini açtığı soruldu.

İş yeri sahibi ise, "Zaman geçsin diye, kendi kendimize oyun oynuyorduk. Ben bu koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız. Bu 4'üncü ceza oldu" diyerek cevap verdi.

Olay yerinden çekilen bir kare

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