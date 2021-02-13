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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta masaj salonuna şok baskın! Koronavirüse rağmen açık: Özel oda bile var

Son dakika haberlere göre 'ta, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında yabancı uyruklu bir çalışan da kapının arkasında saklanırken yakalandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta masaj salonuna şok baskın! Koronavirüse rağmen açık: Özel oda bile var

salgınına karşı alınan önlemlere rağmen 'nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan ekipleri, harekete geçti.

Özel odalarda müşterilere, yabancı uyruklu kadınlar tarafından masaj yapıldığı anlarda, polis ekipleri baskın düzenledi.


İşletmenin, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken tüm bölümlerinin faaliyette olduğu tespit edildi.

İş yerinde bulunan kişilere toplam 30 bin lira ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı.

Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere 'ne götürüldü. Masaj salonu, zabıta ekiplerince mühürlendi.

KAPININ ARKASINDA YAKALANDI
Baskın anında ise yabancı uyruklu bir kadın çalışanın, masaj odalarından birinin kapısının arkasına saklandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Polis ekiplerinin kapının arkasında yakaladığı kadın saklandığı yerden çıkarılarak, diğer müşterilerin yanına götürüldü.

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