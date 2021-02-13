Son dakika: Iğdır'da korkutan deprem | AFAD Kandilli son depremler
Son dakika haberi | AFAD Kandilli son depremler | Iğdır ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler verilerine göre, Ermenistan'ın Armavir kentinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem, Türkiye'nin sınır illerinden olan Iğdır'dan da hissedildi.
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AFAD son depremler verilerine göre, Ermenistan'ın Armavir kentinde saat 14.29'da 4.7 şiddetinde deprem oldu. Armavir kenti Türkiye sınırına yakın olduğundan dolayı deprem, Iğdır, Kars ve Ağrı'dan da hissedildi. Yerin 21 km derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye'nin sınır illerinden olan Iğdır'ın Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde panik yarattı.
KANDİLLİ RASATHANESİ DE DUYURDU! IĞDIR VE ÇEVRESİNDE KORKUTAN DEPREM!
Iğdır, Kars ve Ağrı çevrelerinde hissedilen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi de son dakika bilgi notu paylaştı.
Kandilli Rasathanesi, Türkiye-Ermenistan sınırında deprem olduğunu bildirirken şiddetini 4.6 olarak açıkladı. Kandilli ayrıca, depremin 11.4 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.