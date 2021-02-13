Son dakika: Iğdır'da korkutan deprem | AFAD Kandilli son depremler

AFAD son depremler verilerine göre, Ermenistan'ın Armavir kentinde saat 14.29'da 4.7 şiddetinde deprem oldu. Armavir kenti Türkiye sınırına yakın olduğundan dolayı deprem, Iğdır, Kars ve Ağrı'dan da hissedildi. Yerin 21 km derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye'nin sınır illerinden olan Iğdır'ın Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde panik yarattı.