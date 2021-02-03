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Antalya'da kadın oturduğu surdan düşüp öldü! Olayı görenler kendine gelemedi

'da ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda öğle saatlerinde eşi ve arkadaşlarıyla gezintiye çıkan , dinlenmek için oturduğu surdan kayalıklara düşüp hayatını kaybetti. Olay sırasında parkta bulunanlar uzun süre üzerlerindeki şoku atlamadı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Antalya'da kadın oturduğu surdan düşüp öldü! Olayı görenler kendine gelemedi

Eşi ve arkadaşlarıyla parka gezmeye giden , 'nin yan tarafındaki sura oturdu.

Burada dengesini kaybeden Serap Naktürk, metrelerce yüksekten kayalara düştü.

İhbar üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kayalıklara çıkan ekipler, Serap Naktürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Buradan deniz polisi tarafından zodyak bota alınan Serap Naktürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere 'nun morguna götürüldü.

Olay sırasında parkta bulunan vatandaşlar, uzun süre yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadı.

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