Antalya'da kadın oturduğu surdan düşüp öldü! Olayı görenler kendine gelemedi
Antalya'da Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda öğle saatlerinde eşi ve arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Serap Naktürk, dinlenmek için oturduğu surdan kayalıklara düşüp hayatını kaybetti. Olay sırasında parkta bulunanlar uzun süre üzerlerindeki şoku atlamadı.
YAŞAM DHA
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Eşi Önder Celal Naktürk ve arkadaşlarıyla parka gezmeye giden Serap Naktürk, Hıdırlık Kulesi'nin yan tarafındaki sura oturdu.
Burada dengesini kaybeden Serap Naktürk, metrelerce yüksekten kayalara düştü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kayalıklara çıkan ekipler, Serap Naktürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Buradan deniz polisi tarafından zodyak bota alınan Serap Naktürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.