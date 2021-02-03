Kapadokya'da keşfedildi! En az bin yıllık...

Burayı Kapadokya Alan Başkanlığımıza bildirdik. İnşallah koruma altına alınıp gereken çalışmalar yapılacak. Böylelikle şehrimize, ilçemize bir tane daha tarihi bir yapı kazandırmış olacağız" dedi.



"BİN YILLIK HAMAM TURİZME KAZANDIRILACAK"

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ilçede bulunan hamamın en az bin yıllık olduğunu ifade ederken, koruma altına alınmasının ardından turizme kazandırılacağını ifade etti. Çiftçi, "Burası en az bin yıllık bir hamam varlığından söz edebiliriz. Zaten burası bir kompleks şeklinde.