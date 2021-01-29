Gıda fiyatlarında operasyon başladı!
Son dönemde Türkiye'de her kesimin ana gündem maddesi haline gelen gıda fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da (TCMB) bu yılın ilk Enflasyon Raporu sunumuna damga vurdu. Gıda fiyatlarındaki artışın önüne kesin olarak geçilecek ve düşüşler çok yakında temin edilecek.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 ve 2022 için bir önceki raporda belirledikleri yüzde 9.4 ve yüzde 7 tahminlerini koruduklarını belirtirken, gıda enflasyonuna ilişkin bu yılki tahmini yüzde 10.5'ten 11.5'e çıkardıklarını ifade etti. İşte Ağbal'ın kritik konulara değindiği açıklamalar...
RİSKLER HESABA KATILDI
Son dönemde etkisini artıran uluslararası gıda emtia fiyatlarındaki artışın dikkat çekici olduğunu belirten Ağbal, bütün varsayımlarında ve tahminlerinde ihtiyatlı ve riskleri olabildiğince hesaba kattıklarını söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Ama eğer bizim varsayımlarımızın ve tahminlerimizin ötesinde bir hareket görürsek, o konuda zaten sizleri bilgilendirmek suretiyle, bu kanalda gelen etkilerin kalıcı olduğunu da gördüğümüzde gerekli reaksiyonu veririz" dedi.
GIDA KOMİTESİ ADIMI
Gelecek süreçte uluslararası emtia fiyatları üzerinden gelen riski ithalat fiyatları kanalıyla yaşayacaklarını ifade eden Ağbal, "Buradan gelen risk, maliyetleri etkileyecek ama sıkı para politikası duruşu, farklı gıda ürünlerinde üretim arzının artırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin devrede olacağını söylemek mümkün.
O anlamda Gıda Komitesi içerisinde TCMB de sekretarya görevini bugüne kadar yürüttü. Gıda Komitesi'nin içerisinde TCMB'nin rolü ve pozisyonuna ilişkin de değerlendirmeleri yapıyoruz. TCMB'nin burada en önemli fonksiyonu, yaygın bir şekilde fiyatlama davranışlarını ve enflasyonist baskıları takip etmesi. Önümüzdeki süreçte erken uyarı sistemi konusunda yapılan çalışmalara TCMB olarak daha fazla katkı vermeyi planlıyoruz" dedi.
ERKEN UYARI SİSTEMİ
Ağbal, erken uyarı sistemine ilişkin bilgiler verirken de, "Hem üretim hem toptan hem de perakende aşamasında bütün zincirin anlık takibi ve burada oluşan bilgi ve verilerin ilgili kurumlara anlık raporlanması ve kararların da alınmasını sağlıyor. Veri ve bilgi arttıkça karar alma etkinliğini de artıracaktır. Gıda enflasyonu, 2021 enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturuyor" şeklinde konuştu. Ağbal, enflasyonda yüzde 5 hedefine 2023'te ulaşılacağını söyledi.
CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇABASINA DESTEK OLUYORUZ
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve gelişmesi noktasında ortaya koyduğu her türlü takdir, talimat ve çabanın her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Ağbal, "Biz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu çabaya ve emeğe destek oluyoruz. Enflasyon, hızlı bir şekilde aşağıya geldikçe bu ekonomiye güveni artıracak ve yatırımlar daha da artacak" diye konuştu.
FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Naci Ağbal'ın ilk enflasyon raporu sunumunda sıkılaşma ve fiyat istikrarı mesajlarına devam ederken, enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşmak için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını ifade etti.
Ağbal, hedeften sapma olması durumunda önden sıkılaşma olabileceğine işaret etti. Ağbal son dönemde dile getirilen faiz indirim beklentilerine ilişkin olarak da "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.