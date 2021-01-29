Gıda fiyatlarında operasyon başladı!

CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇABASINA DESTEK OLUYORUZ

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve gelişmesi noktasında ortaya koyduğu her türlü takdir, talimat ve çabanın her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Ağbal, "Biz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu çabaya ve emeğe destek oluyoruz. Enflasyon, hızlı bir şekilde aşağıya geldikçe bu ekonomiye güveni artıracak ve yatırımlar daha da artacak" diye konuştu.