Adnan Oktar'dan mahkemede 'mini etekli namaz' savunması

HİYERARŞİ YOK SAMİMİ ARKADAŞ TOPLULUĞU VAR

Örgütün hiyerarşik yapısı olduğuyla ilgili iddialarla ilgili konuşan Oktar, "Benim vaktim yok, niye böyle bir şeyle uğraşayım. Böyle bir şeyi kimse yapmaz demiyorum ama ben yapmam. Böyle bir şeyi yapacağıma eğlenirim, hiç karışmam böyle şeylere. Hiyerarşi diye bir şey yok, samimi bir arkadaş topluluğu var. Arkadaşlarımın da hepsi zengin, bu paralarla ilgili iddialar yalan. Kara para ak parayla işimiz olmaz" diye konuştu.