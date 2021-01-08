Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nde ajan paniği!

Oktar'ın talimatıyla örgüt üyelerinden Yeliz Sucu ile aile birlikteliği içermeyen örgütsel amaçlar doğrultusunda evlilik yaptığı kaydedilen tutuklu sanık Sucu, dilekçesinde özetle "Arkadaş grubu sanıklar tarafından hakkımda polis ajanı olduğuma dair kanaat ve inanış var. Herhalde beni darp eden polisleri şikâyet etmediğimden dolayı olsa gerek" ve "Şunu da belirtmek istiyorum, polislik mesleği onurlu ve şerefli bir meslektir. Eğer polis olsaydım şeref duyardım" dedi.