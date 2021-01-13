Son dakika: O Kedicik hakkında suç duyurusu! Adnan Oktar övgüsü başını yaktı

Son dakika haberi... Pazartesi günü davayı karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün elebaşı Adnan Oktar'a "örgüt yöneticiliği", "casusluk", "cinsel suçlar", "eziyet" ve tehdit gibi 10 ayrı suçtan ağır cezalar verilmişti. Oktar örgüt lideri olması nedeniyle örgüt üyelerine verilen cezalar da eklenince 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olmuştu. Davanın tutuksuz sanıklarından olan Tülay Hatice Kumaşçı, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ne şerefli bir gündü, Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti... Kim bilir tahliyeleri nasıl muhteşem olacak. Heyecanla bekliyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.

SAVCILIĞA İHBAR ETTİ

Oktar örgütünün şikayetçilerinden olan Özkan Mamati, Kummaşçı hakkında "suçu ve suçluyu övmekten" savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mamati'nin avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Adnan Oktar ve diğer 13 örgüt yöneticisi hakkında 9715 yıl, 1064 ay hapis ve 400.500 TL para cezasına, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlar işleyen örgüt üyeleri hakkında yüzlerce yıl hapis cezası ve bir kısım sanıklar hakkında da silahlı suç örgütü üyesi olmaları hasebiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir" denildi.