Sözcü gazetesi mahkemeleri hedef aldı! Adnan Oktar davası hakkında skandal haber
CHP'nin yandaş medyası algı operasyonlarına devam ediyor. Yalan haberin merkezi Sözcü gazetesi, bu kez mahkemeleri hedef aldı. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında mahkemenin, örgütteki cinsel istismar sistemine ilişkin çizgi roman hazırlattığını yazdı.
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davası hakkında bir haber yapan Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz, mahkeme hakkında halkı yanlış yönlendirmek isteyerek gerçek dışı ifadeler kullandı.
Sözcü gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz, Adnan Oktar davasında mahkemenin, bugüne kadar görmeye alışkın olmadığımız bir uygulamaya imza atarak, örgüte ilişkin çizgi roman hazırlattığını yazdı.
Saymaz, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli çizgi romanın yayıncısının yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, kitapçığın masrafının mahkeme tarafından karşılandığını iddia etti.
Ancak Saymaz'ın haberindeki bilginin yalan olduğu, daha okunurken belliydi.
GÖRÜLMEMİŞ ASPARAGAS
Saymaz'ın yalan haberinde de belirttiği gibi, ortaya attığı iddia bugüne kadar görülmüş şey değildi.
Yargılama yapan mahkemenin, hükmünü açıklamadan önce, sanıkları peşinen suçlu ilan eden böyle bir yayın yapması söz konu olamazdı.
Hukukçular, böyle bir olayın Türk yargısında "ihsas-ı rey" (tarafını belli etme) anlamına geleceğini, böyle bir olay olması durumunda da o mahkeme heyetinin yargılamaya devam edemeyeceğini belirtiyor
MAĞDUR AVUKATLARI BASTIRDI
Sözcü gazetesinin birinci sayfadan verdiği yalan habere konu olan kitapçığı gerçekte ise örgütten şikayetçi olan kadınların ifadelerinden yola çıkarak, mağdur ve müşteki avukatları hazırlatmıştı.
Çizimlerle desteklenen ve örgütün kirli yüzünü anlatan kitapçık, mağdur avukatlarınca mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştu.
Saymaz gün geçmeden, yazısının internetteki versiyonunu düzeltmek zorunda kaldı.