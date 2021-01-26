Korsanlar tarafından kaçırılan gemicilerin ailelerinin tek istekleri onlara kavuşmak
Nijerya açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci arasında bulunan Rizeli Ünsal Dilsiz’in eşi Nesrin Dilsiz gözyaşı dökerek, “Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim” derken 15 personel arasında yer alan Ordulu Hamza Orhan'ın babası Sezai Orhan, "Oğlumu görsem dünyalar benim olacak" ifadelerini kullandı.
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, eşinin bulunmasını istedi.
Gözyaşı döken 1 çocuk annesi Nesrin Dilsiz paylaşımında, "Eşimden haber alamıyorum. 2 gündür uyku uyuyamıyoruz. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Öldüler mi, kaldılar mı? Belli değil. Ses seda yok. Ne olursunuz sesimi duyun; Allah Muhammed aşkı için Ünsal'ımdan, oradakilerden ses seda yok.
Ben sayın devlet büyüklerinden, cumhurbaşkanımdan devlet babamdan tek isteğim, tek arzum, oradaki insanların bir an önce bulunması bir an önce ailelerine kavuşması. 6 yaşında oğlum var, oğlum babasını soruyor; 'babamı korsanlar mı kaçırdı? Öldü mü?' diyor. Ben diyorum ki 'dur annem' diyorum.
Ne olursunuz sesimi duyun, artık çıldırmak üzereyim. Ben hasta bir insanım, kanser tedavisi gören bir insanım, ilaç içiyorum.
Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim. Ne olursunuz Cumhurbaşkanım, kurban olayım sesimi duy. Benim Ünsal'ımı ve oradakileri getir" dedi.
Sezai Orhan (53), oğlunun stajyer olarak gemide görevli olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince çaba gösterilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız zaten gerekli işleri yapıyor. Sabah sadece şirketten arayıp, 'çabalıyoruz' dediler. Başka da bilgi yok. Biz de beklemedeyiz. Oğlumun arkadaşlarıyla birlikte sağ salim dönmesini bekliyorum.
Endişeli şekilde bekliyorum. Telefonlarına ulaşma şansımız yok. Merak içindeyim. Oğlumu görsem dünyalar benim olacak. Arkadaşlarıyla birlikte onların da aileleri sevinecek. Sağ salim dönmelerini bekliyoruz. Devlet büyüklerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Oğluyla son olarak cumartesi görüştüklerini anlatan Sezai Orhan, "Bugün 4'üncü gün. En son Türkiye saati ile gece 1'de, 'Anne yatmaya gidiyorum' diye mesaj atmıştı. Annesine sürekli mesaj atıyordu, limanlarda görüntülü arıyordu. Telefon çeker çekmez mesajlaşıyorlardı" diye konuştu.