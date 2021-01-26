26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Korsanlar tarafından kaçırılan gemicilerin ailelerinin tek istekleri onlara kavuşmak

Korsanlar tarafından kaçırılan gemicilerin ailelerinin tek istekleri onlara kavuşmak

açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci arasında bulunan Rizeli ’in eşi gözyaşı dökerek, “Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim” derken 15 personel arasında yer alan Ordulu Hamza Orhan'ın babası , "Oğlumu görsem dünyalar benim olacak" ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Korsanlar tarafından kaçırılan gemicilerin ailelerinin tek istekleri onlara kavuşmak

açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan 'in eşi , sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, eşinin bulunmasını istedi.

Gözyaşı döken 1 çocuk annesi Nesrin Dilsiz paylaşımında, "Eşimden haber alamıyorum. 2 gündür uyku uyuyamıyoruz. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Öldüler mi, kaldılar mı? Belli değil. Ses seda yok. Ne olursunuz sesimi duyun; Allah Muhammed aşkı için Ünsal'ımdan, oradakilerden ses seda yok.

Ben sayın devlet büyüklerinden, cumhurbaşkanımdan devlet babamdan tek isteğim, tek arzum, oradaki insanların bir an önce bulunması bir an önce ailelerine kavuşması. 6 yaşında oğlum var, oğlum babasını soruyor; 'babamı korsanlar mı kaçırdı? Öldü mü?' diyor. Ben diyorum ki 'dur annem' diyorum.

Ne olursunuz sesimi duyun, artık çıldırmak üzereyim. Ben hasta bir insanım, kanser tedavisi gören bir insanım, ilaç içiyorum.

Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim. Ne olursunuz Cumhurbaşkanım, kurban olayım sesimi duy. Benim Ünsal'ımı ve oradakileri getir" dedi.



Rehin alınan personel arasında yer alan 'nun ilçesi nüfusuna kayıtlı Hamza Orhan'ın ailesi, oğullarından gelecek iyi haberleri bekliyor.

(53), oğlunun stajyer olarak gemide görevli olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince çaba gösterilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız zaten gerekli işleri yapıyor. Sabah sadece şirketten arayıp, 'çabalıyoruz' dediler. Başka da bilgi yok. Biz de beklemedeyiz. Oğlumun arkadaşlarıyla birlikte sağ salim dönmesini bekliyorum.

Endişeli şekilde bekliyorum. Telefonlarına ulaşma şansımız yok. Merak içindeyim. Oğlumu görsem dünyalar benim olacak. Arkadaşlarıyla birlikte onların da aileleri sevinecek. Sağ salim dönmelerini bekliyoruz. Devlet büyüklerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Oğluyla son olarak cumartesi görüştüklerini anlatan Sezai Orhan, "Bugün 4'üncü gün. En son Türkiye saati ile gece 1'de, 'Anne yatmaya gidiyorum' diye mesaj atmıştı. Annesine sürekli mesaj atıyordu, limanlarda görüntülü arıyordu. Telefon çeker çekmez mesajlaşıyorlardı" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nijerya açıklarında kaçırılan gemi mürettebatı için Türkiye seferber oldu NİJERYA AÇIKLARINDA KAÇIRILAN GEMİ MÜRETTEBATI İÇİN TÜRKİYE SEFERBER OLDU
Dev gemi botla gelen korsanlar tarafından nasıl kaçırıldı? Uzman isim korkunç gerçeği açıkladı DEV GEMİ BOTLA GELEN KORSANLAR TARAFINDAN NASIL KAÇIRILDI? UZMAN İSİM KORKUNÇ GERÇEĞİ AÇIKLADI
Son dakika: Türk gemisine korsan saldırısı! Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI! BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEMİ GABON KARASULARINA ULAŞTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA