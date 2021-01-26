Korsanlar tarafından kaçırılan gemicilerin ailelerinin tek istekleri onlara kavuşmak

Ben sayın devlet büyüklerinden, cumhurbaşkanımdan devlet babamdan tek isteğim, tek arzum, oradaki insanların bir an önce bulunması bir an önce ailelerine kavuşması. 6 yaşında oğlum var, oğlum babasını soruyor; 'babamı korsanlar mı kaçırdı? Öldü mü?' diyor. Ben diyorum ki 'dur annem' diyorum.