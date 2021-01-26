İstanbul’da gasp ettikleri otomobile benzin yerine mazot koyunca yolda kaldılar!
İstanbul Sultangazi’de 3 kişi otomobili gasp etti. Gaspçılar yakıtı biten otomobile benzin yerine mazot koyunca yolda kaldılar. Gaspçılar çağırdıkları çekiciyle otomobili götürdüler. Otomobilin çekici götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
YAŞAM DHA
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Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre; kimliği belirsiz 3 kişi, bıçak gösterip tehdit ettikleri sürücü Enis Taşkıran'ı otomobilinden indirdi.
Şüpheliler, gasbettikleri otomobile binerek hızlıca kaçtı. Bir süre sonra yakıtı biten otomobile şüpheliler otoparka çekti.
Otomobili gasp edilen Enis Taşkıran, "Benim aracımı Sultangazi'de bıçakla zorla çalarak götürdüler.
Aracıma benzini bitince Fatih Fındıkzade tarafında, yanlışla mazot koydular. Sonra çekici çağırıp alıp götürüyorlar. Şikayetçi oldum hiçbir şey çıkmadı. Ne hırsızlar, ne aracım ortada.
Yanlış yakıt koydukları için otoparka çekip, çekici çağırıyorlar. Aracımın Bursa tarafına götürüldüğünü öğrendim." dedi.