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İstanbul’da gasp ettikleri otomobile benzin yerine mazot koyunca yolda kaldılar!

’de 3 kişi otomobili etti. Gaspçılar yakıtı biten otomobile yerine koyunca yolda kaldılar. Gaspçılar çağırdıkları çekiciyle otomobili götürdüler. Otomobilin çekici götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Olay, geçtiğimiz günlerde 'de yaşandı. İddiaya göre; kimliği belirsiz 3 kişi, bıçak gösterip tehdit ettikleri sürücü 'ı otomobilinden indirdi.

Şüpheliler, gasbettikleri otomobile binerek hızlıca kaçtı. Bir süre sonra yakıtı biten otomobile şüpheliler otoparka çekti.

Otopark görevlisinin iddiasına göre şüpheliler otomobile yerine koydu. Hareket etmeyince de çağırdıkları çekici ile otomobili götürdüler. Otomobilin çekici götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobili edilen Enis Taşkıran, "Benim aracımı Sultangazi'de bıçakla zorla çalarak götürdüler.

Aracıma benzini bitince Fatih Fındıkzade tarafında, yanlışla mazot koydular. Sonra çekici çağırıp alıp götürüyorlar. Şikayetçi oldum hiçbir şey çıkmadı. Ne hırsızlar, ne aracım ortada.

Yanlış yakıt koydukları için otoparka çekip, çekici çağırıyorlar. Aracımın Bursa tarafına götürüldüğünü öğrendim." dedi.

İstanbul’da gasp ettikleri otomobile benzin yerine mazot koyunca yolda kaldılar! İSTANBUL’DA GASP ETTİKLERİ OTOMOBİLE BENZİN YERİNE MAZOT KOYUNCA YOLDA KALDILAR!

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