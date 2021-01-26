Çanakkale’de ölen eşinden kalan tarlanın parasıyla evlenmek isteyen adam dolandırıldı

Sonra otobüse bindik, Selçuk'a gittik. 'Ben eşyaları alıp geleceğim, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç'e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evlenecem seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti" dedi.

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