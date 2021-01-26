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Çanakkale’de ölen eşinden kalan tarlanın parasıyla evlenmek isteyen adam dolandırıldı

'nin ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 65 yaşındaki hastası eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı. Ali Güven, ''Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evleneceğim seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Çanakkale’de ölen eşinden kalan tarlanın parasıyla evlenmek isteyen adam dolandırıldı

ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir hayırseverin evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren hastası 'in 30 yıllık eşi 4 yıl önce hayatını kaybetti. İkinci kez evlenmek isteyen Güven'e bir yakını . isimli kadını önerdi.

Ali Güven de kadınla tanışmak için 'in ilçesine gitti. Güven, Gülay Ş.'yi de alıp Bayramiç'e döndü. Güven, kadının evlilik için şart koştuğu altınları ise ölen eşinden kalan tarlanın satışından elde ettiği parayla satın aldı. Ali Güven, altınların yanı sıra bir miktar parayı da evleneceği Gülay Ş.'ye nikah hazırlığı yapması için verdi.

Altın ve parayı alan Gülay Ş., özel eşyalarını alma bahanesiyle Ali Güven ile Selçuk ilçesine gitti. Gülay, evinin yakınına geldiğinde de Güven'e "Sen burada bekle, ben eşyalarımı alıp geleceğim" dedi. Ali Güven saatlerce beklemesine rağmen kadın gelmeyince memleketi Bayramiç'e geri döndü.

Tüm girişimine rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için yardımcı olan kişiyle birlikte Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ali Güven, "Hanımıma 30 sene baktım. Yaklaşık 4 yıl önce öldü. Hanımdan kalan tarla satıldı. Bana 35 bin lira düştü. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım. Bir bayan ile tanıştırıldım. Bankaya gidip parayı çektik, sonra kuyumcuya gittik. İstediği altınları aldık. Kadın altınları çantasına koydu.

Sonra otobüse bindik, Selçuk'a gittik. 'Ben eşyaları alıp geleceğim, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç'e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evlenecem seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti" dedi.

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