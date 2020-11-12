Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu | Avukattan skandal savunma...

"ŞAKA AMAÇLI..."



Görüntülerin işçiler tarafından şaka amaçlı çekildiğini söyleyen Avukat Ahmet Kaya, ''Müvekkillerim, bu kaydı iş yerinde çekmelerinden dolayı pişmandırlar. Bu videoyu çekme amaçlarının da Emre Sayar'ın çalışmasında bir yanlışlık olduğunu, bunu da hem şaka amaçlı, hem ceza amaçlı yıkanma eylemi olarak yaptıklarını söylediler. Ancak sütün kesinlikle kullanılmadığını söyleyebiliriz. Müvekkillerim yanlış yaptıklarının farkındalar. Ama kesinlikle suç işleme, ya da halk sağlığına zarar verme amaçları yoktur. Ceza kanununda çok karşılığı olmayan bir durum var. Bu eylemlerinden dolayı da pişmandırlar. Yanlışlık yaptıklarının farkındadırlar'' diye konuştu.