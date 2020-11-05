TikTok'ta rezalet! Konya'da süt fabrikasında skandal görüntüler! Hem firma hem bakanlıktan açıklama

Konya'daki bir süt fabrikasındaki skandal görüntülere tepki yağdı. Süt fabrikası çalışanı, süt kazanının içine girip banyo yaptı. Görüntüler bir sosyal medya platformunda yayınlandı. İnfial yaratan görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı. İş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Firma yetkilisi İsmail Uğur Kafalıer de süt banyosu yapan ve görüntüyü çeken 2 işçinin iş akitlerini sona erdirdiklerini ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.