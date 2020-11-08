Türkiye'yi ayağa kaldıran süt banyosu rezaletinde şoke eden savunma: İç çamaşırım üstümdeydi

"İÇ ÇAMAŞIRLARIMLA GİRDİM"

"Dezenfektan teknesine sıcak su dökerek tekneyi hazırladım. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim. Uğur da telefonu ile beni videoya aldı. Uğur'a 'Sakın bir yerde paylaşma demiştim. Uğur da 'Tamam' demişti. 5 Kasım'da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. 'Polis bizi çağırıyor' dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez'