Daha önceden de 5 bin liralık borcun kapatıldığını söyleyen bakkal ve aynı zamanda Alaadin Mahallesi Muhtarı olan Günnur Karagöz Turan, "Robin Hood'a çok teşekkür ediyorum. Allah ona zeval vermesin, ayağına taş değdirmesin. Yaptıklarının karşılığını kat kat bulsun. Bugün fakir fukaranın yüzünü güldürdün. Ben de o defter sayfasını yırtıp, attım. Kendisini tanımıyorum. Arkadaş parayı getirip, adının Robin Hood olduğunu söylediler. Ben de daha önceden teşekkür etmiştim sosyal medyadan kendisine. Kendisini tanımak ve birebir teşekkür etmek isterdim. Daha önce 5 bin liralık bir ödeme yapmıştı. Şimdi de arkadaşın vasıtasıyla 2 bin lira göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine" şeklinde konuştu.