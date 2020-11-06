Son dakika: Süt kazanı içinde banyo yapmıştı! İfadesi ortaya çıktı...

SÜT DEĞİL İDDİASI



Firma tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup, kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır" denildi.