TikTok'ta rezalet! Süt fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı
TikTok'ta daha fazla beğeni almak için yiyecek ve içecek maddeleri kullanılarak yapılanlar tepki çekiyor. Bu kötü örneklere bir yenisi daha katıldı. Konya'daki görüntülerde bir kişi süt fabrikasında teknede süt banyosu yaptığı görüntüleri TikTok'ta paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "İşletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir" açıklaması yaptı.
Facebook, Instagram, Twitter'ın ardından sosyal medyada kullanıcı sayısı hızla artan TikTok'ta içerik üretenler zaman zaman beğeni uğruna skandal içeriklere imza atıyor.
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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."
#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 5, 2020
Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.