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TikTok'ta rezalet! Süt fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı

'ta daha fazla beğeni almak için yiyecek ve içecek maddeleri kullanılarak yapılanlar tepki çekiyor. Bu kötü örneklere bir yenisi daha katıldı. 'daki görüntülerde bir kişi fabrikasında teknede süt banyosu yaptığı görüntüleri TikTok'ta paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "İşletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir" açıklaması yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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TikTok'ta rezalet! Süt fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı

Facebook, Instagram, Twitter'ın ardından sosyal medyada kullanıcı sayısı hızla artan 'ta içerik üretenler zaman zaman beğeni uğruna skandal içeriklere imza atıyor.

TikTok'ta rezalet! Süt fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı TİKTOK'TA REZALET! SÜT FABRİKASINDA TEKNENİN İÇİNDE SÜT BANYOSU YAPTI

SÜT FABRİKASINDA BANYO

TikTok'ta son paylaşılan ve 'da çekildiği iddia edilen videoda bir kişinin fabrikasında bir teknenin içine uzandığı ve üzerine süt döktüğü görülüyor.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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