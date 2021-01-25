Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde rüşvet pazarlığı! Verilen para beğenilmezse...







ZARF İÇİNDE RÜŞVET DAĞITILIYORDU

Rüşvet miktarı, tapu verilecek yerin büyüklüğüne göre değişiyordu. Duruma göre rüşvet 10 bin lirayı buluyordu.

Bir adreste yapılan aramada, zarflar içinde 36 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler inkar etse de zarflarla ilgili beyanları aralarındaki çelişkiyi ortaya koydu.