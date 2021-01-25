Denizli’de iğrenç olay 'Anne beni en yakınından koruyamadın' notuyla ortaya çıktı

'KIZIM ONUN YÜZÜNDEN İNTİHAR ETMEK İSTEDİ'

Özlem U., Hulusi Ö.'nün tutuklanması gerektiğini savunurken, "Evlerine ziyarete gittiğimizde kızım, kucağına bebeklerini sevmek için aldığı sırada özel bölgelerine ellemiş. İkinci tacizi, bize geldiklerinde yine bebekleri, kızımın kucağındayken gerçekleştirmiş. Kızım, korkup odasına gitmiş. Kızıma 'Annene babana söyleme, aramızda kalsın' demiş. Kızım başından geçen istismarı bize anlatmaya korktuğu için intihar etmek istemiş. Ben kızımdaki sıra dışı durumu fark etmeseydim; belki kızım intihar edecekti. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. Kızım hala korkuyor, ağlıyor ve geceleri uyuyamıyor. Başka çocuklara da aynı şeyi yapabilir" diye konuştu.