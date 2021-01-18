Kar yağışının ardından İstanbul'da dikkat çeken görüntü: Boğaz hattı kapanıyor! Bu fotoğraflar 5 dakika arayla çekildi
Karadeniz üzerinden gelen kütleler İstanbul'da yoğun kar yağışına neden oluyor. Özellikle İstanbul Boğazı'nda 5 dakika arayla çekilen 2 fotoğraf durumu gözler önüne serdi. Hava Forum tarafından paylaşılan sıcak görüntülerde, İstanbul'da Boğaz hattının kapandığı dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Don ve buzlanmanın da etkisiyle ana arterlerde araç trafiğinde yoğunluk oluştu. İşe gitmek isteyenler uzun süre trafikte kaldı.
İSTANBUL'DA SON DURUM
İstanbul'da erken saatlerde başlayan kar yağışı tüm şehri etkisi altına aldı. Trafik yoğunluğu yüzde 85'lere kadar çıkarken, işlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİ
Deniz etkili yağışlar yer yer yoğun bir şekilde etkili oluyor. 3 günde yağması gereken kar İstanbul'a 1 saatte yağdı ve şehri vurup geçti. Akşam saatlerinde de yer yer kar yağışı beklenirken, trafik yoğunluğunun da yine yüzde 80'lere dayanması öngörülüyor.
METEOROLOJİ DUYURDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 40-90 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.
AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI
AKOM'dan İstanbullular için bir uyarı yayınlandı. Gelen son dakika haberine göre; AKOM kuvvetli kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Açıklamada, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.
İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyorAn itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.