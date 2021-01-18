Son dakika: İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklama
Son dakika haberine göre; İstanbul'da sabah saatlerinde tekrar başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Yola çıkan vatandaşlar ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi. Kentte günün erken saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'i aştı. İstanbul’da 3 gündür zaman zaman etkili olan kar yağışının bugün bitmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kar kenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı.
Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Yollarda buzlanmanın görüldüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu 09.20 sularında yüzde 85'i aştı. Trafik saat 10.30 sularında ise yüzde 58'e kadar geriledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de uyarı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.
İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor." denildi.
İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAZALAR
TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.
D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.
D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.
D100 Saadetdere -Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.
Kemerburgaz Ayrımı- Göktürk yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.
KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?
İstanbul'da 3 gündür zaman zaman etkili olan kar yağışının bugün bitmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kar kenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
Haftasonu daha çok Anadolu yakasında etkili olan yak yağışı bugün sabah saatlerinde Avrupa yakasında da şiddetini arttırdı. Diğer taraftan kar yağışının kenti ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar kenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olurken en düşük -4 derece olması bekleniyor.
İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini ise şöyle:
"Salı bulutlu en yüksek 5 en düşük -3 derece
Çarşamba bulutlu en yüksek 7 en düşük -2 derece
Perşembe parçalı bulutlu en yüksek 10 en düşük 5 derece
Cuma parçalı bulutlu en yüksek 12 en düşük 9 derece
Cumartesi bulutlu en yüksek 10 en düşük 9 derece".
DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, Iğdır ve çevresinde karla karışık yağmurlu havanın hakim olacağı belirtiliyor.
Ağrı ve çevresinde görülecek rüzgar ve fırtınanın yer yer kuvvetli ve saatteki hızının 40 ile 60 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Kars ve Erzincan'da 2, Ağrı'da 1, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 7, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 66, Sarıkamış'ta 60 ve Konaklı'da 32 santimetre ölçüldü.
Bölgede sis hadisesi, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, dik ve eğimli alanlarda da olası çığ tehlikesine karşın vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
ZONGULDAK, BARTIN VE KASTAMONU'NUN KIYI KESİMLERİ İÇİN "YOĞUN KAR" UYARISI
Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de yer yer yoğun kar yağışları gerçekleşiyor.
Kar yağışının, yarın sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun (20-50 santimetre) devam etmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.