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Son dakika: İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu

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Giriş: 18.01.2021 08:31
Güncelleme:18.01.2021 08:39
Son dakika haberi... İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı. Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor.

Haftanın ilk iş günü İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritası saat 08.00 sıralarında yüzde 71'i gösterdi.

İstanbul kar altında! Etkisi arttı İSTANBUL KAR ALTINDA! ETKİSİ ARTTI

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