Meteoroloji son dakika: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? 18 Ocak İstanbul hava durumu
Son dakika... İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde mola vermişti. Sabah erken saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte İstanbul hava durumu raporu...
Son dakika... İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. İki gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde durmuştu. Gece saat 05.30'da yeniden başlayan kar yağışı şiddetini artırarak İstanbullulara zor anlar yaşattı. Trafik durma noktasına gelirken, TEM Otoyolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 18 Ocak İstanbul hava durumu raporu...
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, kar yağışı gün boyu devam edecek. Yağışların bu gece ve yarın da beklendiğini açıklandı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yalova, Bilecik ve İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 6°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
KÜTAHYA °C, -3°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
ANKARA °C, -3°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
SİVAS °C, -9°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KASTAMONU °C, -5°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı