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Meteoroloji son dakika: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? 18 Ocak İstanbul hava durumu

Son dakika... 'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde mola vermişti. Sabah erken saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte raporu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Meteoroloji son dakika: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? 18 Ocak İstanbul hava durumu

Son dakika... 'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. İki gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde durmuştu. Gece saat 05.30'da yeniden başlayan kar yağışı şiddetini artırarak İstanbullulara zor anlar yaşattı. Trafik durma noktasına gelirken, TEM Otoyolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 18 Ocak raporu...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, kar yağışı gün boyu devam edecek. Yağışların bu gece ve yarın da beklendiğini açıklandı.

Son dakika: İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu SON DAKİKA: İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAR YOĞUNLUĞU
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI YOLLARDA SON DURUM NASIL? A HABER MUHABİRİ CANLI YAYINDA AKTARDI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yalova, Bilecik ve İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -5°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -9°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KASTAMONU °C, -5°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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