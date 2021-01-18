Son dakika... İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. İki gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde durmuştu. Gece saat 05.30'da yeniden başlayan kar yağışı şiddetini artırarak İstanbullulara zor anlar yaşattı. Trafik durma noktasına gelirken, TEM Otoyolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 18 Ocak İstanbul hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, kar yağışı gün boyu devam edecek. Yağışların bu gece ve yarın da beklendiğini açıklandı.