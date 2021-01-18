İstanbul’da korkunç kaza! Otomobil bariyerleri parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu

Yaralıyı araçtan çıkartanlardan biri olan Bekir Yeşer, "Sesi duydum. Hemen yardıma koştum. Bayan sürücüyü ben çıkardım. Çok korkmuştu. 15-20 metreden kayarak boşluğa düştü." diye konuştu.

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