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İstanbul’da korkunç kaza! Otomobil bariyerleri parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu

'da saat 09.30 sıralarında , Başöğretmen Sokak'ta buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerleri parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu. 3 metre yükseklikten düşen araç dik durdu. Balkondan destek alarak dik duran araçtaki sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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İstanbul’da korkunç kaza! Otomobil bariyerleri parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu

yağışı nedeniyle buzlanan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metre kayarak kaldırıma çıktıktan sonra da demir bariyerleri kırıp apartmanın bahçesine düştü.

3 metre yükseklikten düşen otomobil bahçede dik bir şekilde kaldı.

Balkondan destek alarak dik duran otomobildeki kadın sürücü kazayı gören vatandaşlar tarafından araç içinde çıkartıldı.

Kazayı gören bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri aracın düştüğü yerde dubalarla güvenlik önlemi aldı.

Yaralıyı araçtan çıkartanlardan biri olan , "Sesi duydum. Hemen yardıma koştum. Bayan sürücüyü ben çıkardım. Çok korkmuştu. 15-20 metreden kayarak boşluğa düştü." diye konuştu.

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