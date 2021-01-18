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Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

'da 46 yıldır ev aletleri tamiri yapan 16 yıl önce eşini kanserden kaybettikten sonra 3 kızını iş yerine getirip burada bakmaya başladı. İş yerinde vakit geçiren kızları da babalarına yardımcı olmak için işini öğrendi. Şimdi baba ve 3 kızı, elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Ümit Tunaboylu'nun eşi Mardiye Tunaboylu, 16 yıl önce 29 yaşındayken kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 3 kızına hem babalık hem de annelik yapan Tunaboylu, çocuklarını iş yerine getirip, burada bakmaya başladı.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

O dönem bebek olan kızı Seçil Tunaboylu da ablaları gibi baba mesleğini öğrendi. Ümit Tunaboylu, şimdi 3 kızıyla birlikte iş yerinde elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Annesiz büyüdüklerini için sürekli babası Ümit Tunaboylu'nun iş yerine geldiklerini belirten Hilal Tunaboylu (23) ''Biz babamdan kopamadık. Babamızın yanına gidip geldiğimiz için bu mesleği kazandık.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Annesiz büyüdüğümüz için sürekli babamızın yanındaydık ve meslek ilgimizi çekmeye başladı.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Ekstra ilgi duyduğumuz için de mesleği yapmaya başladık. Mesleğe ilk başladığımız zaman 'Kızlar bu işi yapamaz' önyargısı vardı. Ancak bizim bu ön yargıyı yıktığımızı düşünüyorum. Yıllara dayanan baba mesleğinden kaynaklı insanların güvenini kazandık" dedi.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Mesleği severek yaptığını belirten Tunaboylu, "Tamir yapmak çok ilgimi çekiyor. Pratik ve zekaya dayalı bir meslek. Sabah geliyoruz, müşterilerimizi ağırlıyoruz.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Gelen tamirleri kardeşlerimle birlikte yapıyoruz. Babamda sağ olsun bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Yaklaşık 46 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü hatırlatan baba Ümit Tunaboylu da şöyle konuştu:

"Mesleğimi seviyorum. Kızlarımla beraber mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımın annesi kanser hastasıydı, vefat etti. O süreçten sonra çocuklarımı dükkana getirmeye başladım.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Ben işimi yaptıkça onlarda merak etmeye başladı. Merak ettikleri için göstermeye başladım. Onlarda bir süre sonra usta oldular.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Onlar yeni nesil oldukları için yeni teknolojik aletler geliyor.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Ben bazen onlara akıl danışıyorum. Meslekte beni aştılar. Artık ben çıraklıklarını yapmaya başladım. Eski mekanik işler olursa beni çağırıyorlar; ancak diğerlerini kendileri hallediyorlar."

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Müşterilerinin de bu durumdan memnun olduğunu dile getiren Tunaboylu, "Müşterilerin olumlu tepkileri var. Ayrıca kızlarımın kendi müşterileri de bulunuyor. Onun için ben mutluyum hayatımdan.

Konya’da eşini kaybedince kızlarını iş yerine götürdü! Şimdi birlikte elektronik eşya tamir ediyorlar

Onlar da mutlu. Biz böyle aile boyu çalışıyoruz. Bence bütün kadınlar çalışmalı. Kadınların kötü haberlerini duymaktansa, kadınların ben her şeyi yapabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

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