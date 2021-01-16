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Son dakika: İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi

'in yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı. 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi

İzmir genelinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

, , gibi merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde henüz tutmayan kar; , , , ilçelerinde beyaz örtü oluşturdu.


Kar yağışı nedeniyle ve arasında ulaşımı sağlayan 'nde Karayolları ekipleri önlem aldı.

Karın tuttuğu bazı bölgelerde çocuklar, kar hasretini giderdi.

Öte yandan 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kar yağışının ardından meydana gelebilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunması istendi.

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