Son dakika: İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi
İzmir'in yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
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Kar yağışı nedeniyle İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde Karayolları ekipleri önlem aldı.
Karın tuttuğu bazı bölgelerde çocuklar, kar hasretini giderdi.
Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Kar yağışının ardından meydana gelebilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunması istendi.