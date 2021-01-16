İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Kar ve yağmur yağışları etkili oldu mu? İşte son durum

KURUYAN BARAJLAR SUYLA DOLMAYA BAŞLADI

İstanbul ve çevresinde etkili olan kar ve yağmur şeklindeki yağışlar nedeniyle daha önce yüzde 5'lik değerlerin altına inen Kazandere ve Papuçdere barajları da dolmaya başladı. Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 31.92 olarak ölçülürken Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 15.18. Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 37.70'e kadar yükseldi. Tarihi Güzelce kemeri önünde daha önceden keçilerin otlamaya başladığı alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.