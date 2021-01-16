Vakaların yüzde 85 azaldığı Kastamonu’da tedbirler elden bırakılmıyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama ile birlikte şehir giriş-çıkışlarında ve şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde genel olarak vatandaşların yasaklara uyduğu görüldü. Bu sayede Kastamonu'da geçtiğimiz aya göre korona virüs vakalarında yüzde 85 azalma olduğu açıklandı.