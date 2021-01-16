İstanbullulara A Haber canlı yayınında müjdeyi verdi! "Doya doya kartopu oynayacaklar"

YAĞIŞLARI 100 YILLIK ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Kandilli Rasathanesi'nin ocak ayı 100 yıllık ortalama yağış oranın 107 kilogram olduğunu söyleyen Tek, bunun bu ay sonuna kadar aşılacağını ortalamanın üzerinde yaklaşıl 130-135 kg bir yağış beklendiğini söyledi. Barajlardaki kurallık açısından yağışların büyük faydası olacağını ve yaz aylarına bu açıdan biraz daha rahat girileceğini belitti.