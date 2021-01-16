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İstanbullulara A Haber canlı yayınında müjdeyi verdi! "Doya doya kartopu oynayacaklar"

'da kar yağışı ne kadar sürecek? Yağış etkisini ne zaman kaybedecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek canlı yayında bu sorulara yanıt verdi. Tek, İstanbullulara bir de müjde vererek "Pazar sabahı itibariyle İstanbullular doya doya kartopu oynayabilecek" dedi. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu ay sonuna kadar 100 yıllık ortalamanın üzerinde yağış beklediklerini belirtti.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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'un genelinde karla karışık başlayan yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun kar yağışına döneceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, vatandaşların doya doya kartopu oynayacağı bir yağış beklendiğini söyledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

20 cm beklenen yağışın İstanbul'un bazı bölgelerinde 30 cm olabileceğine dikkat çeken uzman isim, yağışın pazartesi günüde devam edeceğini salı gününden itibaren ise etkisini azaltacağını ifade etti.

YAĞIŞLARI 100 YILLIK ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Kandilli Rasathanesi'nin ocak ayı 100 yıllık ortalama yağış oranın 107 kilogram olduğunu söyleyen Tek, bunun bu ay sonuna kadar aşılacağını ortalamanın üzerinde yaklaşıl 130-135 kg bir yağış beklendiğini söyledi. Barajlardaki kurallık açısından yağışların büyük faydası olacağını ve yaz aylarına bu açıdan biraz daha rahat girileceğini belitti.

İstanbullulara A Haber canlı yayınında müjdeyi verdi! Doya doya kar topu oynayacaklar İSTANBULLULARA A HABER CANLI YAYININDA MÜJDEYİ VERDİ! "DOYA DOYA KAR TOPU OYNAYACAKLAR"

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İSTANBUL’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

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