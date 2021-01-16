2 günfün yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 189 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt köyünde, İstanbul'da vefat eden Haydar Serin'in (80) cenazesi karayolu ile Erzincan'a getirildi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle cenazeyi götüremeyen Serin'in yakınları Erzincan İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.