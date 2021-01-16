Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan’da 189 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan’da etkili olan kar yağışı sebebiyle kent genelinde 189 köy yolu ulaşıma kapandı. 2 gündür etkisini artıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi görüyor. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
YAŞAM İHA
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2 günfün yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 189 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt köyünde, İstanbul'da vefat eden Haydar Serin'in (80) cenazesi karayolu ile Erzincan'a getirildi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle cenazeyi götüremeyen Serin'in yakınları Erzincan İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.