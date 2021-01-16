16 Ocak 2021, Cumartesi
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Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan’da 189 köy yolu ulaşıma kapandı

’da etkili olan sebebiyle kent genelinde 189 köy yolu ulaşıma kapandı. 2 gündür etkisini artıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi görüyor. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan’da 189 köy yolu ulaşıma kapandı

2 günfün yoğun nedeniyle 'da 189 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt köyünde, 'da vefat eden Haydar Serin'in (80) cenazesi karayolu ile Erzincan'a getirildi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle cenazeyi götüremeyen Serin'in yakınları 'nden yardım istedi.

Ekipler yaklaşık bir metre yüksekliğe ulaşan karı iş makineleri ile temizleyerek yolu açtı. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi. Serin'in yakınları özel idare ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

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