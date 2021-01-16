16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi

İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2021 19:36
Güncelleme:16.01.2021 21:12
İzmir'in yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

İzmir genelinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Bornova, Buca, Narlıdere gibi merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde henüz tutmayan kar; Bergama, Dikili, Aliağa, Kemalpaşa ilçelerinde beyaz örtü oluşturdu.


Kar yağışı nedeniyle İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde Karayolları ekipleri önlem aldı.

Karın tuttuğu bazı bölgelerde çocuklar, kar hasretini giderdi.

Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kar yağışının ardından meydana gelebilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunması istendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İzmir'in kar etkisini gösterdi
İzmir'in kar etkisini gösterdi
Önümüzdeki 24 saat boyunca...
"Önümüzdeki 24 saat boyunca..."
Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
İstanbul'da beton mikseri devrildi
İstanbul'da beton mikseri devrildi
A Haber Zeliha nineye mikrofon uzattı
A Haber Zeliha nineye mikrofon uzattı
Çiğ köfteci berber çıktı!
Çiğ köfteci berber çıktı!
Doya doya kar topu oynayacaklar
"Doya doya kar topu oynayacaklar"
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
Kadir Şeker davasında yeni gelişme!
Kadir Şeker davasında yeni gelişme!
Mesafeleri kısaltan köprü: Osmangazi
Mesafeleri kısaltan köprü: Osmangazi
Bir tuşa bastı! Bütün il ayaklandı
Bir tuşa bastı! Bütün il ayaklandı
Daha Fazla Video Göster